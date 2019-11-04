الضغوطات على ايران دفعتنا نحو تشييد السلسلة الثلاثينية من جهاز IR6 للطرد المركزي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران علي اكبر صالحي صرح على هامش زيارته لمحطة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم ومراسم حقن الغاز للسلسة الثلاثينية من أجهزة IR6 ، صرح: اتوجه بالشكر لكافة العلماء والطاقم العامل بهذا المجال، واليوم نشهد افتتاح السلسلة الثلاثينية من اجهزة الطرد المركزي IR6، علما بانه سبق وتم تشييد السلسلة العشرينية من اجهزة IR6 في التاسع من نيسان/ابريل الماضي، وقبلها السلسلة العشرية من الأجهزة المذكورة، وبذلك اصبحنا نمتلك 60 جهاز IR6 للطرد المركزي.

واضاف صالحي: لم يكن من المقرر ان نقوم بتشييد السلسة الثلاثينية من أجهزة IR6 في الوقت الحالي، بل كان ذلك مؤجلا لما بعد 3 او 4 سنوات من تشغيل السلسة العشرينية من أجهزة IR6 وخضوعها للإختبارات اللازمة، لكن بعد الضغوط السياسية التي تعرض لها البلاد، تلقينا اوامر من المسؤولين الكبار للخوض في هذا التحدي واظهار القدرة والارادة التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية في توفير ما تحتاجه بسرعة كبيرة.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الى أن العلماء والنخب الاجانب هم يعرفون قيمة هذا الانجاز العظيم الذي قام به علماء ايران./انتهى/