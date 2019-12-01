السياسة ١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٦:١٨ Download photos تقرير مصور وزير الداخلية الايراني يتفقد المقر الانتخابي للبلاد/صور تفقد وزير الداخلية الايراني "عبد الرضا رحماني فضلي" قبل الظهر اليوم الاحد من المقر الانتخابي للبلاد. سمات رحماني فضلي ايران وزير الداخلية الايراني مطالب مرتبط بدء تسجيل الترشح للانتخابات التشريعية في إيران الأدميرال خانزادي يعلن عن مناورات ثلاثية معتزمة بين ايران وروسيا والصين اقامة موتمر "اليوم العالمي للإيدز" في طهران الجماهير تختار "الليلة التي أصبح القمر بدرا" كأفضل فيلم لمهرجان "ليالي تالين السوداء" الدولي لبنان: مظاهرات أمام مقرات مالية حكومية في 3 مدن
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