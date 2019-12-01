١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٦:١٨

تقرير مصور

وزير الداخلية الايراني يتفقد المقر الانتخابي للبلاد/صور

تفقد وزير الداخلية الايراني "عبد الرضا رحماني فضلي" قبل الظهر اليوم الاحد من المقر الانتخابي للبلاد.

   

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