الأدميرال خانزادي يعلن عن مناورات ثلاثية معتزمة بين ايران وروسيا والصين

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به على هامش زيارته لمعرض القدرات وانجازات جهاد الاكتفاء الذاتي لبحرية للجيش الايراني.

وأوضح خانزادي: إن الهدف من اقامة المناورات المذكورة تحقيق الامن الشامل وترسيخه في شمال المحيط الهندي والذي يشهد قرصنة بحرية.

وفي سياق آخر اشار الى احدث المستجدات حول مدمرة "دماوند"، موضحاً: إن هذه المدمرة ستنضم الى الاسطول البحري الايراني للجيش لغاية نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس 2019) حيث يتم تركيب المعدات المرتبطة بسرعة.

ونوه الى اقامة معرض الانجازات الدفاعية لبحرية الجيش الايراني، موضحاً: ان هذا المعرض ضم منتجات انجزتها القوة البحرية خلال العام الماضي.

ولفت قائد بحرية الجيش الايراني أيضًا الى توقيت ايفاد سفن الجيش الإيراني الى خليج المكسيك، موضحاً: "إن سفننا جاهزة للعمل في أعالي البحار والإبحار في مختلف المحيطات ورفع علم البلاد في هذه المياه ، ولا توجد أية قيود وأحد المبادئ هو أن جميع الامم تستطيع التواجد في البحار الحرة في العالم وبإمكانها الإبحار في أعالي البحار.

واوضح خانزادي: أي ميناء في البلدان الصديقة توجه الدعوة للزيارة سنستجيب بالتأكيد ، ولا يهم ما إذا كان في خليج المكسيك أو فنلندا أو في أي مكان آخر في المياه الدولية.