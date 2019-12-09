مرض انحلال البشرة الفقاعی أو EB

"فرشته"، فتاة تعيش احدى المدن الايرانية، ولدت بعلامات مرض انحلال الجلد الفقاعي ، لها رغبة شديدة في الرسم و تقرأ العديد من الكتب، بينما حدت العقوبات من إمكانية وصولها إلى الأدوية.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الايراني " جواد ظريف" : ايران كانت تشتري الضماد الخاص بمرض انحلال البشرة الفقاعي لدى الاطفال، من شركة سويدية والان بسبب العقوبات وامريكا تمنع بيعه لإيران، ولذلك نقول للأوروبيين انضمامكم للانستكس امر حسن، لكن من الافضل ان تلتزموا بما يدعيه الامريكيون فيما يتعلق بالحظر ضد ايران ، حيث اكدوا ان السلع الانسانية والعقاقير ليست ضمن قائمة العقوبات ضد ايران.

وجدير بالذكر ان Epidermolysis bullosa هو مجموعة من الأمراض الجلدية الوراثیة التي تسبب حالة تورم الجلد وتحلله. في الأشخاص المصابين بالـ EB ، تتشكل البثور والجروح عند حالات الحکّ أو الخدش.