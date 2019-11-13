مسؤول اممي يحث اميركا على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن صادرات الادوية

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع الأمم المتحدة ان "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ورداً على الأنباء المتداولة حول اوضاع المرضى المصابين بانحلال البشرة الفقاعي في ايران حث الادارة الامريكية على اتباع قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي.

يذكر انه وفقا للقرار الموقت الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في اكتوبر 2018 ، فان اميركا يكلف امريكا بازالة العقبات الناجمة عن قرارات 8 ايار /مايو حول صادرات الادوية والاجهزة الطبية الى ايران الا اننا نشهد الان وفاة 15 طفلا مبتلى بمرض انحلال البشرة الفقاعي بسبب المعاناة الناجمة عن توقف ارسال وسائل تضميد الجراح من قبل شركة سويدية اثر الحظر الاميركي.

وهذا وقال نائب المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة "اننا ندعو جميع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة الى اتباع القرارات المتخذة من قبل محكمة العدل الدولية"./انتهى/