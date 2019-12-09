استجواب وزير النفط يرفع الى الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي

وأفاد النائب في مجلس الشورى الاسلامي احمد عليرضا بيكي لمراسل وكالة مهر للأنباء، أن لجنة الطاقة في المجلس قد عرضت أسئلتها اليوم الاثنين على وزير النفط بيجن زنغنه ورفض الاخير أن يقدم أجوبته على ستة أسئلة واعلن أنه سوف يجيب عليها في الجلسة العلنية، لذلك طالب الموقعون (على طلب الاستجواب) برفع الطلب الى الهيئة الرئاسية والاعلان عن استلامه.

واوضح: في بداية الجلسة حاول عدد من اعضاء اللجنة تعطيل الاجتماع عبر تركهم للجلسة، لكن الموقعون ورئيس اللجنة اعلنوا ان ترك بعض الاعضاء لهذه الجلسة لا يدل على تعطيلها./انتهى/.