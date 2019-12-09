  1. إيران
٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٦:٠٩

بعد رفضه للإجابة على أسئلة النواب:

استجواب وزير النفط يرفع الى الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي

استجواب وزير النفط يرفع الى الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي

أعلن نائب في مجلس الشورى الاسلامي أن وزير النفط بيجن زنكنة رفض أن يرد على ستة من أسئلة المطروحة للإستجواب، ولذلك يؤدي الى رفع طلب استجوابه للهيئة الرئاسية للمجلس.

وأفاد النائب في مجلس الشورى الاسلامي احمد عليرضا بيكي لمراسل وكالة مهر للأنباء، أن لجنة الطاقة في المجلس قد عرضت أسئلتها اليوم الاثنين على وزير النفط بيجن زنغنه ورفض الاخير أن يقدم أجوبته على ستة أسئلة واعلن أنه سوف يجيب عليها في الجلسة العلنية، لذلك طالب الموقعون (على طلب الاستجواب) برفع الطلب الى الهيئة الرئاسية والاعلان عن استلامه.

واوضح: في بداية الجلسة حاول عدد من اعضاء اللجنة تعطيل الاجتماع عبر تركهم للجلسة، لكن الموقعون ورئيس اللجنة اعلنوا ان ترك بعض الاعضاء لهذه الجلسة لا يدل على تعطيلها./انتهى/.

رمز الخبر 1899958

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