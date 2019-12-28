الإجتماعي ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٤١ Download photos تقرير مصور عودة الهواء النظيف الى طهران/صور عاد الهواء النقي الى طهران حيث وصل مؤشر التلوث نحو 50 ووضع جو العاصمة الايرانية "طهران" في حالة صحية. سمات طهران تلوث الهواء في طهران آمنة سلامة ايران مطالب مرتبط رائحة كريهة غامضة في هواء العاصمة الإيرانية اغلاق المدارس في طهران لم يساهم في الحد من تلوث الهواء مؤشر التلوث في طهران يبلغ 139 لاريجاني يدعو الحكومة لتطبيق قانون للحد من تلوث الجو في طهران انخفاض معدل تلوث الهواء في طهران الهواء في طهران غير مناسب لكل الفئات
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