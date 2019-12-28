٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٤١

تقرير مصور

عودة الهواء النظيف الى طهران/صور

عاد الهواء النقي الى طهران حيث وصل مؤشر التلوث نحو 50 ووضع جو العاصمة الايرانية "طهران" في حالة صحية.

  

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