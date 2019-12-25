اغلاق المدارس في طهران لم يساهم في الحد من تلوث الهواء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير مركز رصد تلوث الهواء في طهران محمد رستكاري صرح إن وضع الهواء في العاصمة طهران خلال الـ 24 ساعة الماضية غير ملائم لبعض الأفراد الحساسين.

واشار رستكاري الى مؤشر الملوثات في هذا الاثناء بطهران موضحا ان مستويات الانبعاثات كالتالي: أول أكسيد الكربون نظيف تصل (59) ، والأوزون نظيف (10) ، وثاني أكسيد النتروجين غير صحي، وثاني أكسيد الكبريت نظيف (27) ، والجسيمات العالقة مادون10 ميكرون نظيف (93)، فيما الجسيمات العالقة مادون 2.5 ميكرون (غير نظيفة) للمجموعات الحساسة (148).

واضاف رستكاري: حينما یصل مؤشر تلوث الهواء الى أقل من 50 هذا يدل على ان الهواء نظيف، فإن من 51 الى 100 لا يكون ضارا ، أما من 101 الى 150 يعتبر غير صحي للفئات الحساسة، وان 151 الى 200 يعتبر غير صحي لجميع الفئات./انتهى/