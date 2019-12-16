لاريجاني يدعو الحكومة لتطبيق قانون للحد من تلوث الجو في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي حذر النائب عليرضا سليمي بشأن نسبة التلوث لهواء طهران، قائلا: يتوجب على الهيئة الرئاسية للمجلس أن توجه انذارا للحكومة حول هذا الموضوع، إذ إن اغلاق مؤسسات الحكومة لا يشكل الحل الأمثل، كما أن البلدية ومجلس البلدية قد تعهدت بإيجاد حل لهذه المعضلة.

وضم النائب صباغيان صوته الى سليمي للتأكيد على ضرورة حل معضلة التلوث الجوي في طهران.

وعلق لاريجاني: إن مجلس الشورى الاسلامي قد صادق على قانون مهم للتخلص من التلوث الجوي والتمتع بهواء نقي، وعلى الحكومة أن تقوم بتطبيق هذا القانون./انتهى/.