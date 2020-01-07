تشييع ضخم لجثمان الشهيد ابومهدي المهندس في خوزستان

استقبل الالاف من اهالي محافظة خوزستان ( جنوب غربي ايران ) في مدن آبادان وخرمشهر وشلمجه اليوم الثلاثاء نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الشهيد ابو مهدي المهندس وسط هتافات مناهضة لامريكا ومنددة بالجريمة التي ارتكبتها فجر الجمعة الماضي.

وتم صباح اليوم الثلاثاء في آبادان و خرمشهر تشييع جثمان المهندس ومن ثم توديعه الى منفذ شلمجة حيث استقبله أهالي مدينة البصرة العراقية لإكمال مراسم تشييعه ومواراته الثرى هناك.

وحضر مراسم التشییع التی بدأت منذ الصباح الباکر جموع غفيرة من اهالي مدينة آبادان وخرمشهر وباقي مدن محافظة خوزستان وشاركت فيها العشائر كما حضرها محافظ خوزستان وهتف المشيعون شعارات الموت لامريكا والموت لاسرائيل وسط اجواء مفعومة بالحزن .