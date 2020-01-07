https://ar.mehrnews.com/news/1901014/ ٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٢٠ رمز الخبر 1901014 الفيديو الفيديو ٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٢٠ شريط مصور ملحمة محبي قاسم سليماني في تشييع جثمانه تم استقبال جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني بحضور رسمي وشعبي واسع من قبل اهالي مدينة كرمان. تحميل 15 MB رمز الخبر 1901014 سمات ايران قاسم سليماني كرمان مطالب مرتبط نطالب بالإنتقام العسكري الشديد السريع للشهيد سليماني تشييع ضخم لجثمان الشهيد ابومهدي المهندس في خوزستان مشاهد من مسيرة جماهيرية بالعاصمة اليمينية تنديدا باغتيال الشهيد سليماني نعیم قاسم يشارك في تشييع جثمان "سليماني" في مسقط رأسه تشييع الشهيد الفريق قاسم سليماني في جبال كرمان مسيرة شعبية في سوريا لدعم شهداء المقاومة هتافات " الله أكبر أميركا الشيطان الأكبر" في مراسم تشييع "سليماني" بكرمان حملة هوليوودية ضد مواقف ترامب المعادية لإيران
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