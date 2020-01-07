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٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٢٠

شريط مصور

ملحمة محبي قاسم سليماني في تشييع جثمانه

ملحمة محبي قاسم سليماني في تشييع جثمانه

تم استقبال جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني بحضور رسمي وشعبي واسع من قبل اهالي مدينة كرمان.

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رمز الخبر 1901014

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