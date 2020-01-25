إيران ٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٤:٣٢ Download photos حي المنازل الملوّنة في مدينة "اراك" وسط ايران / صور يتميز حي "ولي عصر (عج)" الذي يقع على ضفة الحزام الجنوبي لمدينة أراك بألوان منازله الزاهية. سمات مدينة اراك طبيعة ايران مدن ايران السياحة في ايران مطالب مرتبط حرس الحدود الامريكي يخرق الأعراف الدولية في تعامله مع الرعايا الايرانيين عراقجي: إغتيال أبطال ايران يعد بداية العد العكسي للتواجد الامريكي في المنطقة ظريف: الامتثال الاوروبي المطلق لأوامر واشنطن أمرٌ كارثي ايران تعرب عن أسفها وتضامنها مع تركيا إثر وقوع الزلزال
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