٢٥ يناير ٢٠٢٠ - ١٤:٣٢

حي المنازل الملوّنة في مدينة "اراك" وسط ايران / صور

يتميز حي "ولي عصر (عج)" الذي يقع على ضفة الحزام الجنوبي لمدينة أراك بألوان منازله الزاهية.

     

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