عراقجي: إغتيال أبطال ايران يعد بداية العد العكسي للتواجد الامريكي في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي علق على التهديدات الامريكية بقتل القائد الجديد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، في حسابه الشخصي على موقع التويتر، حيث قال: سياسة الحد الاقصى من الضغوط تلوح الى فشل ذريع، لكن المتطرفين في البيت الابيض لا يعرفون الكثير عن ايران ويصرون على هذه السياسة.

وأكد عراقجي: اغتيال أبطالنا عبر الارهاب الامريكي يعد بداية العد العكسي للتواجد الامريكي في المنطقة.

وأضاف: يبدوا أن من قليلوا الخبرة في الوزارة الخارجية الامريكية عميٌ ولا يستطيعون رؤية المسيرات العظيمة والحاشده (فی ایران والعراق) ويريدون اغتيال جنرال آخر.

والجدير بالذكر أن مسؤول ملف ايران في وزارة الخارجية الامريكية "برايان هوك" هدد العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس بالإغتيال./انتهى/.