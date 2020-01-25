ظريف: الامتثال الاوروبي المطلق لأوامر واشنطن أمرٌ كارثي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف قال في تصريح لصحيفة "شبيغل" الألمانية، فيما يخص بردة فعل ايران في حال إن أحيل ملفها الى المجلس الامن الدولي، قال: الرئيس الايراني قد أبرق برسالة لأطراف الاتفاق النووي، موضحا خلالها إجراءات ايران بهذا الشأن.

واعتبر ظريف ان إمتثال اوروبا لأوامر أمريكا بشكل مطلق يعد كارثة، مضيفا أن بروكسل غير قادرة على الوقوف في وجه واشنطن، لكن عندما يتعلق الأمر بإيران يحاولون لعب دور مؤسسة مقتدرة.

وأضاف: أن كافة المسؤولية لتداعيات إعادة فرض الحظر ضد ايران تقع على عاتق الاوروبيين.

وفيما يخص بإحتمال إجراء مفاوضات بين ايران والولايات المتحدة، اعتبر ظريف أن هذا الاحتمال وارد في حال أن عدلت واشنطن توجهاتها بخصوص طهران ورفعت كافة العقوبات ضدها.

يتبع ...