مراسم تسليم ثلاث مقاتلات جديدة من طراز "كوثر" للقوة الجوية في الجيش الإيراني /صور

أقيمت صباح اليوم مراسم تسليم ثلاث طائرات مقاتلة من طراز كوثر للقوة الجوية في الجيش الإيران، وذلك بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد "امير حاتمي" والقائد العام للجيش اللواء "عبدالرحيم موسوي" وقائد القوة الجوية للجيش العميد الطيار "عزيز نصيرزادة" ورئيس منظمة التخطيط والموازنة "محمد باقر نوبخت".

وتعتبر "كوثر" مقاتلة حربية متطورة تقوم بمهمة الاسناد الجوي القريب، والتي تم تصنيعها بقدرات محلية، وهذا ما جعل إيران في مصاف الدول القليلة التي تمتلك تقنية تصميم وانتاج الطائرات المقاتلة التي تتميز بمنظومات الكترونية متطوررة واجهزة السيطرة على النار من الجيل الرابع.

وتمتلك هذه الطائرة قابلية استيعاب مقعد أو مقعدين، لاستخدامها في تدريب الطيارين في المراحل المتقدمة.

وتشرف القوات الجوية للجيش في طهران ومنظمة الصناعات الدفاعية في أصفهان على إدارة خط إنتاج مقاتلات كوثر. /انتهى/