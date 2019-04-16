قائد القوات الجویة للجیش يكشف عن موعد تحليق مقاتلة "كوثر " و"صاعقة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العمید نصیرزادة، أوضح حول عرض الإنجازات الدفاعیة محلیة الصنع خلال الإستعراض العسكری لیوم الجیش الوطني،انه في حال ملائمة الظروف الجویة، ستقوم القوة الجویة للجیش بعرض منجزاتها المحلیة بما في ذلك مقاتلتي 'كوثر' و'صاعقة' بصورة متزامنة.

وتابع: "ان سیاسات وخطط سلاح الجو للجیش في العام الجدید ترتكز على تكریس المساعي والجهود على تعزیز إنتاج وإستخدام المنجزات محلیة الصنع بما في ذلك المقاتلات والأسلحة على نطاق واسع، رغم أنف الأعداء والتخرصات الأخیرة للأمیركیین ضد حرس الثورة السلامية"./انتهى/