٨ سبتمبر ٢٠٢٠ - ١٥:٥١

احياء العشرة الثانیة من شهر محرم في مدينة رشت / صور

صور من مراسم احياء العشرة الثانیة من شهر محرّم في حسينية ثارالله (ع) في ايران في مدينة رشت.

   

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