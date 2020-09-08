المجتمع ٨ سبتمبر ٢٠٢٠ - ١٥:٥١ Download photos احياء العشرة الثانیة من شهر محرم في مدينة رشت / صور صور من مراسم احياء العشرة الثانیة من شهر محرّم في حسينية ثارالله (ع) في ايران في مدينة رشت. سمات مراسم العزاء مراسم العزاء الحسيني احياء ذكرى عاشوراء في ايران مدينة رشت طقوس محرم في ايران محتوى ذات صلة مراسم عزاء سيد الشهداء (ع) ستُقام مع مراعاة البروتوكولات الصحية مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين من حسينية الإمام الخميني(ره) /صور مراسم عزاء سيد الشهداء لليوم السادس على التوالي /صور مراسم العزاء الحسيني ظهر عاشوراء في طهران /صور
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