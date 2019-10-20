٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٨:٢٠

تقرير مصور

مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين من حسينية الإمام الخميني(ره) /صور

بحضور قائد الثورة الإسلامية في إيران، ووفد من الطلاب أقيمت مراسم عزاء أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين (ع)

                   

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 2 =