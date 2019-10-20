إيران ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٨:٢٠ Download photos تقرير مصور مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين من حسينية الإمام الخميني(ره) /صور بحضور قائد الثورة الإسلامية في إيران، ووفد من الطلاب أقيمت مراسم عزاء أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) سمات الامام الخامنئي مراسم العزاء مراسم العزاء الحسيني مطالب مرتبط مراسم أربعينية الإمام الحسين في مشهد /صور مراسم اربعينية الامام الحسين "ع" بحضور قائد الثورة الاسلامية أجواء كربلاء المقدسة في اربعينية الامام الحسين (ع) / صور بالصور: إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) في كربلاء إحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع) بمدينة شيراز / صور
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