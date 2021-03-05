قائد الثورة الاسلامية يغرس شتلتين بمناسبة يوم الشجرة/بالصور

قام سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمي السيد علي الخامنئي بغرس شتلتين بمناسبة يوم الشجرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية: ان سماحة اية الله العظمي الخامنئي قام اليوم الجمعة بغرس شتلتين في حديقة مكتبه بمناسبة اسبوع المصادر الطبيعية ويوم الشجرة.

ويصادف يوم 5 مارس من كل عام في ايران اليوم الوطني للشجرة حيث يشجع الناس على زرع الاشجار والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي فيقوم الناس بزرع الشتلات الصغيرة في الحدائق والغابات و جميع أنحاء المدينة./انتهى/