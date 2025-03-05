ايجئي: لم ينس أحد ما فعلته أميركا بهيروشيما وناغازاكي ومايفعله الكيان الصهيوني من دمار ضد بيئة غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية غلامحسين محسني ايجئي، قام بغرس شجرة في ساحة مبنى السلطة القضائية، بمناسبة يوم الشجرة وأسبوع الموارد الطبيعية،.

واعتبر أن تخصيص يوم كيوم الشجرة والتشجير هو تقليد جيد ومرحب به جدا لافتا إلى أنه في هذا اليوم يقوم الناس بغرس الأشجار رمزيا وتعزيز تقاليد وقيمة زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة.

وأضاف إن أحد ضرورات تحقيق حياة إنسانية جيدة هي البيئة، متابعا إذا كانت البيئة نظيفة وكان هناك مجال للنمو البشري يمكن للإنسان أن يعيش حياة جيدة.

وتابع على الرغم أنه قد تأسس منظمات على المستوى الدولي لحماية البيئة إلا أننا اليوم نشهد نفس الانحراف الذي نراه في المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في المنظمات الدولية التي تحمي وتدافع عن البيئة.

وأشار إلى أنه حتى بعد مرور عدة عقود من الزمن لم ينس أحد ما فعلته أميركا بالبيئة بإلقاء القنابل الذرية على هيروشيما وناغازاكي مضيفا: "اليوم يمارس الكيان الصهيوني الغاصب والمزيف، بدعم أميركي أسوأ أشكال الدمار ضد بيئة سكان غزة".

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