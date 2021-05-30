الآلاف الفلسطینیين يشاركون في مهرجان «سيف القدس .. اقترب الوعد» وسط مدينة غزة

شارك الآلاف الفلسطینیين خلال مهرجان نظمته حركة الجهاد الإسلامي يوم السبت في ساحة السرايا وسط مدينة غزة بعنوان" "سيف القدس..اقترب الوعد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناطق باسم سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة في كلمة له خلال مهرجان نظمته حركة الجهاد الإسلامي يوم السبت في ساحة السرايا وسط مدينة غزة بعنوان" "سيف القدس..اقترب الوعد": " لقد سطرنا في هذه المعركة نصراً جديداً لشعبنا وإذلالاً لعدونا بدماء الشهداء الذين نعتز ونفخر ونرفع رأسنا عالياً بهم من أبناء شعبنا المجاهد ومن قادة ومجاهدي المقاومة".

و وجه أبو حمزة كلمة للعالم أجمع أكد فيها أن فلسطين لنا والقدس لنا، والأرض حتماً تكون إلا لشعبنا، والقدس قدسُنا قدسُ المسلمين المحررة إن شاء الله.

و أكد أبو حمزة أن المقاومة خرجت من هذه المعركة بعدما هزمنا عدونا وقادة جيشه وغلاة مستوطنيه ولقناهم درساً عنوانه أن للقدس سيفٌ بتار، وأن المقدسات خط أحمر.

و أكد الناطق باسم السرايا ان الكيان الصهيوني خرج من هذه الجولة مهزوماً بقيادة الحمقى نتنياهو وغانتس وكوخافي ومن معهم من المرجفين.

و تابع أبو حمزة قائلا: "نقول لعدونا الأحمق أننا نمتلك الشعب الفلسطيني وعليه فليس لكم في فلسطينيا إلا الهزيمة والرعب وسيلٌ من المفاجآت التي تنتظركم وستقض مضاجعكم."

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