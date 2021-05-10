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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١١:٣١ م

منذ لحظات؛

سرايا القدس تمطر تل ابيب بصواريخ نوعية

سرايا القدس تمطر تل ابيب بصواريخ نوعية

اطلقت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ بدر 3 على تل ابيب ومدينة عسقلان المحتلة، و ذلك عند الساعة التاسعة بتوقيت البهاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سرايا القدس، الجتاح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اطلقت رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ بدر 3 على تل ابيب ومدينة عسقلان المحتلة، و ذلك عند الساعة التاسعة بتوقيت البهاء.

واكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ابو حمزة على أن تاسعة البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة.

وقال أبو حمزة خلال تغريدة له على حسابه عبر تويتر اليوم الاثنين:" نؤكد على أن تاسعة #البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة".

هذا وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عدة صواريخ باتجاه مدينة القدس في وقت سابق اليوم، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى بعد الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين هناك.

/انتهى/

رمز الخبر 1914341
https://ar.mehrnews.com/news/1914341/

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