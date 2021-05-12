سرايا القدس توجّه رشقة صاروخية كبيرة ومركزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن صفحة "سرايا القدس" أنه" في تمام تاسعة البهاء والمقاومة استهدفنا تل أبيب وديمونا وأسدود وعسقلان وسديروت والمدن والبلدات المحتلة الأخرى بعشرات الصليات الصاروخية الكبيرة والمكثفة والمركزة".

واعترف العدو الصهيوني بوقوع 26 إصابة في عسقلان، ووقوع أضرار مادية كبيرة في عسقلان وسديروت جراء سقوط عشرات الصواريخ التي أطلقها سرايا القدس صوب تل أبيب وديمونا وأسدود وعسقلان وسديروت والمدن والبلدات المحتلة.

كما أمرت قيادة الجبهة الداخلية للعدو سكان مدينة عسقلان بدخول الملاجئ والمنشآت المحصنة فورا والبقاء فيها حتى إشعار آخر، وذلك بعد قصف سرايا القدس المدن المحتلة قبل قليل.

وكانت سرايا القدس قد وجهت في تمام الساعة الخامسة فجراً ضربة صاروخية كبيرة بـ 100 صاروخ صوب المدن المحتلة (تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت) رداً على استهداف المباني والمدنيين ونقول للعدو "القادم أعظم وإن عدتم عدنا".

وجاء الرد المتواصل لليوم الثالث على النحو التالي:

سـ 12:45ص: سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية ثقيلة صوب مدينة عسقلان المحتلة.

سـ 05:00ص: سرايا القدس توجه ضربة صاروخية كبيرة بـ 100 صاروخ صوب تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت رداً على استهداف الأبراج السكنية.

سـ 02:20ص: سرايا القدس تدك مواقع العدو العسكرية إيرز والنصب التذكاري وشرق المقبرة الشرقية شمال القطاع بعشرات قذائف الهاون.

سـ 09:00ص: سرايا القدس: بتاسعة البهاء والمقاومة السرايا تستهدف تل أبيب وديمونا وأسدود وعسقلان وديروت والمدن والبلدات المحتلة الأخرى بعشرات الصليات الصاروخية الكبيرة والمكثفة والمركزة.

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