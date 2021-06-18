مالتي مدیا الصور ١٨ يونيو ٢٠٢١ - ١٤:٢٦ Download photos تقرير مصور؛ الإيرانيون في سورية يدلون بأصواتهم داخل السفارة الإيرانية بدمشق لقطات لمواطنين إيرانيين في سورية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة الإيرانية بدمشق. سمات الانتخابات في ايران الانتخابات الرئاسية السفارة الايرانية محتوى ذات صلة أبرز ما يجب أن تعرفه عن الانتخابات البرلمانية في العراق نسبة المشاركة في انتخابات العراق بلغت 44.5% رئيس لجنة الانتخابات يعلن عن احتمال تمديد مدة التصويت تمديد فترة الاقتراع في الانتخابات الايرانية
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