١٨ يونيو ٢٠٢١ - ١٤:٢٦

تقرير مصور؛

الإيرانيون في سورية يدلون بأصواتهم داخل السفارة الإيرانية بدمشق

لقطات لمواطنين إيرانيين في سورية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة الإيرانية بدمشق.

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