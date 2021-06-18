تمديد فترة الاقتراع في الانتخابات الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الجمعة: انه وفقا للتنسيقات الحاصلة مع وزارة الداخلية فقد تم تمديد فترة الاقتراع لغاية الساعة الثانية عشرة مساء.

وكانت لجنة الانتخابات في البلاد قد اعلنت قبل قليل عن تمديد فترة الاقتراع لغاية الساعة العاشرة مساء.

وكانت الانتخابات قد انطلقت في الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة 18 حزيران /يونيو وتتضمن 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و 310 الاف و 307 اشخاص من ضمنهم مليون و 392 الفا و 148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) للادلاء بصوتهم للمرة الاولى.

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