مالتي مدیا الصور ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٣:٣٣ Download photos تقرير مصور؛ هطول الامطار الخريفية في العاصمة الايرانية طهران أصبحت مدينة طهران أكثر جاذبية مع قدوم الشهر الأخير من موسم الخريف وهطول الأمطار الموسمية. سمات طهران الخريف نسبة هطول الامطار محتوى ذات صلة باقة أسبوعية من التقارير المصورة لوكالة مهر للأنباء باقة أسبوعية من التقارير المصورة لوكالة مهر للأنباء خريف محافظة مازندران بألوانه الخلابة باقة أسبوعية من التقارير المصورة لوكالة مهر للأنباء باقة أسبوعية من التقارير المصورة لوكالة مهر للأنباء
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