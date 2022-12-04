٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٣:٣٣

تقرير مصور؛

هطول الامطار الخريفية في العاصمة الايرانية طهران

أصبحت مدينة طهران أكثر جاذبية مع قدوم الشهر الأخير من موسم الخريف وهطول الأمطار الموسمية.

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