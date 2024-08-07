https://ar.mehrnews.com/news/1947265/ ٠٧/٠٨/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م رمز الخبر 1947265 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٧/٠٨/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م شريط فيديو...هطول الأمطار الصيفية في مكة المكرمة فاجأت الجميع يمكنكم مشاهدة مقطع فيديو لهطول الأمطار الصيفية بمكة المكرمة. تحميل 4 MB رمز الخبر 1947265 کپی شد محتوى ذات صلة هطول الأمطار الغزيزة في جزيرة "قشم" هطول الامطار الصيفية في شمال ايران / صور هطول الامطار الخريفية في العاصمة الايرانية طهران نسبة هطول الأمطار خلال السنوات العشرة الاخيرة في ايران / إنفوغراف سمات نسبة هطول الامطار مكة المكرمة السعودية
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