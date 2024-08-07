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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م

شريط فيديو...هطول الأمطار الصيفية في مكة المكرمة فاجأت الجميع

شريط فيديو...هطول الأمطار الصيفية في مكة المكرمة فاجأت الجميع

يمكنكم مشاهدة مقطع فيديو لهطول الأمطار الصيفية بمكة المكرمة.

تحميل 4 MB

رمز الخبر 1947265

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