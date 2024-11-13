١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦

تقریر مصور... هطول الأمطار الخريفية في مدينة تبريز

تشهد مدينة تبريز هطول الأمطار الخريفية هذه الأيام، مما أعطى صورة جميلة جداً لمدينة تبريز.

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