مالتي مدیا الصور ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ Download photos تقریر مصور... هطول الأمطار الخريفية في مدينة تبريز تشهد مدينة تبريز هطول الأمطار الخريفية هذه الأيام، مما أعطى صورة جميلة جداً لمدينة تبريز. سمات نسبة هطول الامطار الخريف مدينة تبريز محتوى ذات صلة هطول الأمطار الغزيزة في جزيرة "قشم" ايران : تراجع نسبة هطول الأمطار 18 بالمئة هطول الامطار الصيفية في شمال ايران / صور هطول الامطار الخريفية في العاصمة الايرانية طهران هطول الامطار الصيفية بمدينة "رشت" شمالي ايران / صور شاهد بالفيديو...هطول الامطار بغزارة في مكة المكرمة
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