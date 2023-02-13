وقفة تضامنية مع الشعب السوري أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في العاصمة طهران/ صور

يعرض هذا التقرير المصور، جانب من الوقفة التضامنية التي دعا لها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا _فرع إيران_ للمطالبة برفع العقوبات _أحادية الجانب_ عن البلاد وتسهيل وصول المساعدات لمنكوبي الزلزال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا _فرع إيران_، نظّم صباح اليوم الإثنين، وقفة تضامنية، أمام مقر منظمة الأمم المتحدة، في العاصمة الإيرانية طهران للمطالبة برفع العقوبات _أحادية الجانب_ عن البلاد وتسهيل وصول المساعدات لمنكوبي الزلزال.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر، دعى المشاركون في الوقفة؛ وهم من الطلاب السورين وأيضاً الطلبة العرب والإيرانيين، إلى رفع العقوبات عن سوريا بشكل فوري، وتسهيل وصول المساعدات إلى الأهالي المنكوبين في سوريا.

ويعرض هذا التقرير المصور، جانب من أجواء الوقفة التضامنية التي شهدت حضوراً مميزاً للشباب السوري بالإضافة إلى وسائل إعلامية مختلفة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال، إلى أكثر من 28 ألف شخص في تركيا وسوريا. فقد وصل عدد الضحايا في تركيا إلى 24,617 شخص، فيما وصلت الإحصائيات في سوريا إلى 3574 شخص، ليرتفع عدد الضحايا في كلا البلدين إلى 28,191، وفقاً للإحصائيات الأخيرة.

وضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا فجر يوم الإثنين 6 فبراير 2023، كما شعر سكان عدد من الدول العربية بمن فيها فلسطين والأردن وسوريا ولبنان بهزة أرضية قوية.

وتعاني سوريا من وضع صعب في التعامل مع الزلزال، نظراً للعقوبات الظالمة التي فرضتها أمريكا على البلاد والتي تؤثر بالمقام الأول على المواطنين في سوريا.

وعقب الزلزال، سارعت بعض الدول لمد يد العون للشعب السوري، كاسرين بذلك الحصار الظالم المفروض على سوريا، ومن تلك الدول الجزائر والعراق وإيران وروسيا وغيرها من الدول العربية والعالمية.

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