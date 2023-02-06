تضامن عربي وعالمي واسع مع ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر ⁧‫كنعاني⁩ "نقدم تعازينا إلى دولتي وحكومتي تركيا و ⁧‫سوريا⁩ بسبب الزلزال المدمر الذي ضربهما صباح اليوم"، مؤكّداً أنّ ⁧‫إيران⁩ ستفي بالتأكيد بواجباتها الإنسانية والدينية فيما يتعلق بأي مساعدة لهذين البلدين.

وبدوره، قال مالك شركة "سبيس إكس" الأميركية إيلون ماسك، إنّه مستعد لإرسال أنظمة اتصالات "ستارلينك" عبر الأقمار الصناعية إلى تركيا لتقديم المساعدة بعد الزلزال.

وأعلن الملياردير الأميركي عن ذلك اليوم الاثنين عبر صفحته في موقع "تويتر" مجيباً على سؤال أحد المستخدمين، عما إذا كان بإمكانه المساعدة بأقمار "ستارلينك" الصناعية وسط انقطاع التيار الكهربائي في تركيا.

كذلك، صرّح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بأنّه أبلغ مسؤولين أتراك باستعداد واشنطن للمساعدة في جهود الإنقاذ من الزلزال.

وفي تغريدة له، أعلن سوليفان أنّ الولايات المتحدة "قلقة للغاية من الزلزال المدمر الذي وقع اليوم" في تركيا وسوريا.

وضرب زلزال مدمّر بقوة 7.4 درجات بمقياس "ريختر" جنوبي تركيا فجر اليوم الاثنين، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في مدن تركية وأخرى سورية، وفقاً لمصادر رسمية في البلدين، وشعر أهالي لبنان والأردن والعراق وغيرها من البلدان بارتدادات الزلزال.

وأكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، في وقت سابق، أنّ آخر حصيلة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد وصلت إلى 284 وفاة و2323 إصابة.

في حين وصلت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا، إلى 237 وفاة و639 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس في حصيلة جديدة، وفقاً لبيان الصحة السورية.

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