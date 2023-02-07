زلزال تركيا وسوريا.. عدد القتلى يتجاوز 5 آلاف ومئات العائلات تحت الأنقاض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال 3432 شخصا والجرحى 21 ألفا و103، وفقا لأحدث إحصاء أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ.

وقال أوقطاي إن 312 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي وقع فجر أمس الاثنين، وبلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش (جنوبي تركيا).

من جهة أخرى، نقلت وكالة سانا التابعة للنظام السوري عن وزارة الصحة أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 812 قتيلا و1449 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

أما الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية فقد أعلن أن عدد الضحايا في شمال غربي سوريا ارتفع إلى أكثر من 810 قتلى وأكثر من 2200 مصاب.

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