مالتي مدیا الصور ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥ Download photos تقرير مصور... مراسم احياء ليلة الـ23 من شهر رمضان المبارك في مصلى الامام الخميني (رض) اقيمت مراسم احياء ليلة القدر الثالثة من شهر رمضان المبارك في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران. سمات شهر رمضان احياء ليلة القدر مصلى الامام الخميني محتوى ذات صلة بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) مراسم احياء ليلة القدر الثالثة من شهر رمضان المبارك في مسجد الإمام الصادق (ع) مراسم احياء ليلة 21 من رمضان المبارك في مشهد المقدسة
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