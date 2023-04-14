١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥

تقرير مصور... مراسم احياء ليلة الـ23 من شهر رمضان المبارك في مصلى الامام الخميني (رض)

اقيمت مراسم احياء ليلة القدر الثالثة من شهر رمضان المبارك في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران.

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