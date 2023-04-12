https://ar.mehrnews.com/news/1932228/ ١٢/٠٤/٢٠٢٣، ٢:٠١ م رمز الخبر 1932228 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ١٢/٠٤/٢٠٢٣، ٢:٠١ م بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) أقيمت مراسم إحياء ليلة 21 من شهر رمضان المبارك في مرقد الإمام الرضا عليه السلام بحضور الحجاج والجيران. بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع) رمز الخبر 1932228 کپی شد محتوى ذات صلة رئيسي: الصهاينة يستعجلون في زوالهم بانفسهم، ولكننا سنقوم بواجبنا في يوم القدس توافد نحو مليوني زائر إلی مرقد الإمام علی (ع) في ذكرى شهادته جانب من مراسم مبادرة "سَنُفطِرُ في القدس" بالعاصمة طهران في ذكرى استشهاده... قبسات من حياة وصي رسول الله ومكانة امير المؤمنين وليمة إفطار رمضانية تحت عنوان "سنفطر في القدس" في ساحة فلسطين بطهران/ صور سمات احياء ليلة القدر الامام الرضا شهر رمضان
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