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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٢:٠١ م

بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع)

بالصور....مراسم إحياء ليلة الـ21 من شهر رمضان في مرقد الامام الرضا(ع)

أقيمت مراسم إحياء ليلة 21 من شهر رمضان المبارك في مرقد الإمام الرضا عليه السلام بحضور الحجاج والجيران.

رمز الخبر 1932228

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