شیرین سماره
٢٠ مارس ٢٠٢٥ - ١٠:٥٥

بالصور..احياء أول ليلة من ليالي القدر في إيران

أحيت إيران اول ليلة من ليالي القدر الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارك في المساجد والحسينيات.

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