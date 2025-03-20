إيران المجتمع شیرین سماره ٢٠ مارس ٢٠٢٥ - ١٠:٥٥ Download photos بالصور..احياء أول ليلة من ليالي القدر في إيران أحيت إيران اول ليلة من ليالي القدر الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارك في المساجد والحسينيات. سمات احياء ليلة القدر شهر رمضان ايران حسينيات ايران محتوى ذات صلة تقرير مصور ... مراسم احياء ليلة الـ21 من شهر رمضان المبارك في مرقد الامام الخميني (رض) تقرير مصور ... مراسم إحياء ليلة 19 من رمضان في جمیع انحاء البلاد تقرير مصور... مراسم احياء ليلة الـ23 من شهر رمضان المبارك في مصلى الامام الخميني (رض)
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