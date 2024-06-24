مالتي مدیا الصور ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ - ١٤:٣٨ Download photos تقریر مصور ... اجتماع وزراء الخارجية بمنتدى الحوار الآسيوي في طهران انطلق صباح اليوم اجتماع وزراء الخارجية بمنتدى الحوار الآسيوي (ACD)، بحضور مسؤولين محليين وأجانب في طهران. سمات طهران وزارة الخارجية منتدى حوار التعاون الأسيوي محتوى ذات صلة إيران تؤكد على وقف جرائم الكيان الصهيوني على هامش منتدى حوار التعاون الآسيوي دراسة "الأزمة الإقليمية" في اجتماع وزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي مخبر: القارة الآسيوية لديها مكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية
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