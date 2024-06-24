٢٤ يونيو ٢٠٢٤ - ١٤:٣٨

تقریر مصور ... اجتماع وزراء الخارجية بمنتدى الحوار الآسيوي في طهران

انطلق صباح اليوم اجتماع وزراء الخارجية بمنتدى الحوار الآسيوي (ACD)، بحضور مسؤولين محليين وأجانب في طهران.

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha