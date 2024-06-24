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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:١٨ م

إيران تؤكد على وقف جرائم الكيان الصهيوني على هامش منتدى حوار التعاون الآسيوي

إيران تؤكد على وقف جرائم الكيان الصهيوني على هامش منتدى حوار التعاون الآسيوي

قال القائم بأعمال وزارة الخارجية الايرانية علي باقري في مذكرة في الفضاء الافتراضي، انه تمت مناقشة التوجه الآسيوي للتعددية ومجالات التعاون ومواجهة الاحادية والعلاقات الثنائية وضرورة وقف جرائم كيان الاحتلال في غزة مع ضيوف منتدى حوار التعاون الاسيوي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رسالة على حسابه الرسمي على الفضاء الافتراضي: اجتمعت مع رؤساء ووفود كازاخستان وسنغافورة والبحرين وعمان ونيبال ومع الأمين العام لمجموعة الثمانية.

وأضاف: تم في هذه اللقاءات مناقشة التوجه الآسيوي للتعددية ومجالات التعاون ومواجهة الأحادية والعلاقات الثنائية وضرورة وقف جرائم كيان الاحتلال في غزة وغيرها من القضايا التي تهم الطرفين.

والجدير ذكره انه بدأ الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي في طهران بحضور مسؤولين محليين وأجانب صباح اليوم الاثنين.

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية بالوكالة علي باقري في وقت سابق: نحن فخورون باستضافة الاجتماع الوزاري للمنتدى الآسيوي للحوار في طهران وترؤس هذا الاجتماع.

وأضاف في هذا الصدد: أن 41 وفداً من الوزراء والمنظمات الدولية سيشاركون في هذه القمة.

ويوفر هذا الحدث منصة لتعزيز التعاون بين الدول الآسيوية ويظهر رغبة الدول الآسيوية في التعددية والشمولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1945767

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