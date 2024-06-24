دراسة "الأزمة الإقليمية" في اجتماع وزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي صفري، على هامش اجتماع وزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي، للصحفيين: من الممكن أن يلعب هذا الاجتماع دورا في تضافر الابتكارات التجارية والصناعية، وخاصة العبور من الصين إلى أوروبا.

وأشار صفري: في عام 2023، عندما تم انتخاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيسا دوريا لهذا الاجتماع، اغتنم الشهيد أمير عبد اللهيان الفرصة الذهبية في الأمم المتحدة وعقد الاجتماع الأول. وتعقد حاليا القمة الثانية، ويشارك في هذه القمة 25 دولة ويبلغ عدد الوفود الحاضرة 41 وفدا.

وأضاف: عقدت الوفود الأجنبية عدة اجتماعات ثنائية مع القائم بأعمال وزير الخارجية، كما أن الدول الأعضاء في بريكس وشانغهاي وأوراسيا حاضرة في هذا الاجتماع.

وقال صفري: سيتم في هذا اللقاء مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط. والغرض من هذه الأنواع من الحوارات هو إحلال السلام ومنع الأزمات المحتملة في المنطقة.

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