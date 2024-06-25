مالتي مدیا الصور ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ - ١٤:٢٧ Download photos بالصور...الاحتفال بعيد الغدير في جرجان أقيم احتفال شعبي كبير بعيد الغدير الاغر في مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال ايران. سمات عيد الغدير ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير حفل عيد الغدير "ضيافة 10 كلم" بمناسبة حلول عيد الغدير محتوى ذات صلة اليمن ... فعاليات احتفالية احتفاءً بذكرى يوم الولاية احتفالات عيد الغدير الاغر...اجتماع ميليوني لأهالي طهران وإقامة ضيافة بمسافة 10 كم +الفيديو والصور فيديو...اليمنيون يحتفلون بعيد الغدير على متن السفينة الإسرائيلية المحتجزة لديهم الشعب الايراني يحتفل اليوم بعید الغدير الاغر+صور+فيديو بالصورر...الاستعدادات لمهرجان عيد الغدير بعنوان "ضيافة 10 كم"
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