٢٥ يونيو ٢٠٢٤ - ١٤:٢٧

بالصور...الاحتفال بعيد الغدير في جرجان

أقيم احتفال شعبي كبير بعيد الغدير الاغر في مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال ايران.

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