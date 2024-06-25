اليمن ... فعاليات احتفالية احتفاءً بذكرى يوم الولاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت قناة المسيرة انه خرجت أمس الاثنين المسيرات ونظمت الفعاليات الجماهيرية الحاشدة، في 162 ساحات بالعاصمة صنعاء و14 محافظة أخرى، حاملين شعارات الحرية، مرددين هتافات والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من أعداء الله.

وجدد المحتشدون ولائهم ومحبتهم لله ولرسوله وللإمام علي بن أبي طالب ولأعلام الهدى، مؤكدين السير على نهج آل البيت والاقتداء بهم في مواجهة قوى الطاغوت والاستكبار ورفض الهيمنة والوصاية الأمريكية، ونصرة قضايا الأمة.

ورددوا الأهازيج الشعبية والأناشيد في حب الإمام علي عليه السلام وآل البيت، وأدو البرع الشعبي.

واستنكروا صمت الأنظمة العربية الموالية لأمريكا والصهاينة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة جماعية ومجازر يرتكبها العدو الصهيوني منذ تسعة أشهر والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف وأوصلت أهلي القطاع المحاصر إلى حد المجاعة.

وبارك المشاركون في المسيرات الانتصارات الأمنية والعسكرية ضد ثلاثي الشر العالمي أمريكا وبريطانيا وكيان العدو، معبرين عن سخطهم وتنديدهم وغضبهم تجاه ما ترتكبه الصهيونية من مجازر وجرائم وحشية، مؤكدين استعدادهم للنفير العام والمشاركة الفعلية في معركة إسناد غزة.

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