مالتي مدیا الصور ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ - ١٧:٣٨ Download photos بالصورر...الاستعدادات لمهرجان عيد الغدير بعنوان "ضيافة 10 كم" المواكب المقامة في طهران استعدت ببرامج متنوعة للاحتفال بمهرجان عيد الغدير تحت عنوان ضيافة 10 كم. سمات عيد الغدير ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير "ضيافة 10 كلم" بمناسبة حلول عيد الغدير مهرجان الغدير حفل عيد الغدير محتوى ذات صلة الشعب الايراني يحتفل اليوم بعید الغدير الاغر+صور+فيديو احتفالات عيد الغدير الاغر...اجتماع ميليوني لأهالي طهران وإقامة ضيافة بمسافة 10 كم +الفيديو والصور بالصور...الاحتفال بعيد الغدير في جرجان ضيافة 10 كم لعيد الغدير... طبخ 17 ألف وعاء كبير من الأطعمة في جميع انحاء البلاد
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