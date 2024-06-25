٢٥ يونيو ٢٠٢٤ - ١٧:٣٨

بالصورر...الاستعدادات لمهرجان عيد الغدير بعنوان "ضيافة 10 كم"

المواكب المقامة في طهران استعدت ببرامج متنوعة للاحتفال بمهرجان عيد الغدير تحت عنوان ضيافة 10 كم.


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