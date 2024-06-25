ضيافة 10 كم لعيد الغدير... طبخ 17 ألف وعاء كبير من الأطعمة في جميع انحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذا العام أقيمت الاحتفالات بعيد غدير في مواكب ثقافية دينية من قبل المقرات الشعبية في 29 محافظة و319 مدينة في البلاد.

وفقا للإحصاءات المتاحة، في الفترة بين عيد الأضحى حتى عيد الغدير في مواكب طهران، خراسان الرضوية، خراسان الجنوبية، خراسان الشمالية، فارس، كرمان، يزد، جهارمحال وبختياري، كرمانشاه، همدان، أصفهان، سمنان، قم، جهارمحال وبختياري. وفي سيستان، وجولستان، وجيلان، وكوهكيلوي، وبوير أحمد، وكردستان، وقزوين، ومركزي، وخوزستان، وبوشهر، وهرمزكان، وأذربيجان الشرقية، وأردبيل، وإيلام، وزنجان، ولورستان، أقيمت مهرجانات بمسافات كبيرة.

وبحسب هذه الإحصائيات، فقد أقيمت خلال هذه الأيام مهرجانات مجموعها 488 كيلومترا في جميع أنحاء البلاد، وتم طهي وتوزيع 17 ألف وعاء طعام.

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