١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ١٤:٣٢

تقرير مصور...اقامة مراسم عاشوراء الحسيني في مدينة شيراز

أقيمت صباح اليوم الثلاثاء مراسم عزاء عاشوراء الحسيني بحضور محبي أبي عبدالله الحسين (ع) في قصر الدشت بشيراز.

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