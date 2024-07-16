مالتي مدیا الصور ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ١٤:٣٢ Download photos تقرير مصور...اقامة مراسم عاشوراء الحسيني في مدينة شيراز أقيمت صباح اليوم الثلاثاء مراسم عزاء عاشوراء الحسيني بحضور محبي أبي عبدالله الحسين (ع) في قصر الدشت بشيراز. سمات الامام الحسين يوم عاشوراء شيراز محتوى ذات صلة إقامة مراسم يوم عاشوراء في روسیا فيديو... اقامة مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام في مدينة قم المقدسة اقامة صلاة الجماعة ظهر عاشوراء في مختلف انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية تقرير مصور ...مراسم حرق الخيم بيوم عاشوراء في شیراز فيديو... اقامة مراسم عزاء عاشوراء الحسيني في جميع انحاء البلاد الباكستانيون يحيون يوم تاسع من محرم الحرام في إسلام آباد + صور اهداء علم قبة مرقد الامام الحسين (ع) لبزشكيان في يوم عاشوراء الحسيني
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