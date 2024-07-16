https://ar.mehrnews.com/news/1946553/ ١٦/٠٧/٢٠٢٤، ١٢:٢٤ م رمز الخبر 1946553 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٦/٠٧/٢٠٢٤، ١٢:٢٤ م فيديو... اقامة مراسم عزاء عاشوراء الحسيني في جميع انحاء البلاد اقامت مراسم عزاء عاشوراء الحسيني في جميع انحاء البلاد بمشاركة حاشدة من جميع الناس. تحميل 66 MB رمز الخبر 1946553 کپی شد محتوى ذات صلة شريط فيديو...الأخوّة بين الشيعة والسنة تحت راية الامام الحسين عليه السلام في تالش شريط فيديو...اجواء سوق تبريز في يوم عاشوراء اقامة صلاة الجماعة ظهر عاشوراء في مختلف انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية احياء مراسم يوم عاشوراء في جميع انحاء إيران + صور+ فيديو سمات يوم عاشوراء استشهاد الامام الحسين ايران
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