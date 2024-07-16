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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٤ م

فيديو... اقامة مراسم عزاء عاشوراء الحسيني في جميع انحاء البلاد

فيديو... اقامة مراسم عزاء عاشوراء الحسيني في جميع انحاء البلاد

اقامت مراسم عزاء عاشوراء الحسيني في جميع انحاء البلاد بمشاركة حاشدة من جميع الناس.

تحميل 66 MB
رمز الخبر 1946553

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