https://ar.mehrnews.com/news/1946561/ ١٦/٠٧/٢٠٢٤، ٣:٤١ م رمز الخبر 1946561 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٦/٠٧/٢٠٢٤، ٣:٤١ م فيديو... اقامة مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام في مدينة قم المقدسة احيا اهالي مدينة قم المقدسة عزاء ابي عبدالله الحسين عليه السلام في مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س). تحميل 29 MB رمز الخبر 1946561 کپی شد محتوى ذات صلة تقرير مصور...اقامة مراسم عاشوراء الحسيني في مدينة شيراز تقرير مصور ...مراسم حرق الخيم بيوم عاشوراء في شیراز الباكستانيون يحيون يوم تاسع من محرم الحرام في إسلام آباد + صور إقامة مراسم يوم عاشوراء في روسیا تقریر مصور.. اقامة مراسم عزاء ظهر عاشورا في ساحة الامام الحسین(ع) بطهران اقامة صلاة الجماعة ظهر عاشوراء في مختلف انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية فيديو... اقامة مراسم عزاء عاشوراء الحسيني في جميع انحاء البلاد سمات الامام الحسين مدينة قم المقدسة يوم عاشوراء
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