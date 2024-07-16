  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٤١ م

فيديو... اقامة مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام في مدينة قم المقدسة

فيديو... اقامة مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام في مدينة قم المقدسة

احيا اهالي مدينة قم المقدسة عزاء ابي عبدالله الحسين عليه السلام في مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س).

تحميل 29 MB

رمز الخبر 1946561

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات