١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١

تقرير مصور...زوار عشاق الحسين عليه السلام في مسيرة المشاية الى كربلاء المقدسة

يمكنكم في هذا التقرير مشاهدة صور مختارة لأربعين الحسيني لعام 1446هـ من كافة أنحاء إيران.

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