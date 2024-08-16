مالتي مدیا الصور ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ Download photos تقرير مصور...زوار عشاق الحسين عليه السلام في مسيرة المشاية الى كربلاء المقدسة يمكنكم في هذا التقرير مشاهدة صور مختارة لأربعين الحسيني لعام 1446هـ من كافة أنحاء إيران. سمات مسيرة الاربعين ايران ابا عبدالله الحسين عليه السلام زيارة الاربعين 1446 محتوى ذات صلة وزير الداخلية الايراني: لم نواجه اي مشكلة في المنافذ الحدودية المخصصة لزوار الأربعين شريط فيديو...حضور كثيف لزوار الأربعين في منفذ مهران الحدودي حتى الآن.. مليون ونصف زائر ايراني واجنبي يعبرون الحدود الايرانية إلى العراق وزير الداخلية الايراني: اغلاق الحدود جنوب شرق البلاد يحد من تنقل الارهابيين وتهريب المخدرات بكثافة غيرمسبوقة... الزائرون الايرانيون يتدفقون الى زيارة الاربعين+فيديو
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