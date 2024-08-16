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١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٩ ص

شريط فيديو...حضور كثيف لزوار الأربعين في منفذ مهران الحدودي

شريط فيديو...حضور كثيف لزوار الأربعين في منفذ مهران الحدودي

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة الحضور الكثيف لزوار الأربعين في منفذ مهران الحدودي للوصول الى كربلاء المقدسة.

تحميل 34 MB
رمز الخبر 1947531

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