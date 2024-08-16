https://ar.mehrnews.com/news/1947531/ ١٦/٠٨/٢٠٢٤، ١٠:٢٩ ص رمز الخبر 1947531 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٦/٠٨/٢٠٢٤، ١٠:٢٩ ص شريط فيديو...حضور كثيف لزوار الأربعين في منفذ مهران الحدودي يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة الحضور الكثيف لزوار الأربعين في منفذ مهران الحدودي للوصول الى كربلاء المقدسة. تحميل 34 MB رمز الخبر 1947531 کپی شد محتوى ذات صلة تقرير مصور...زوار عشاق الحسين عليه السلام في مسيرة المشاية الى كربلاء المقدسة انتشار لواء الخدمة الحسينية لتقديم الخدمات لزوار الأربعين+ صور حتى الآن.. مليون ونصف زائر ايراني واجنبي يعبرون الحدود الايرانية إلى العراق سمات زيارة الاربعين 1446 منفذ مهران ايران
تعليقك