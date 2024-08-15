وزير الداخلية الايراني: لم نواجه اي مشكلة في المنافذ الحدودية المخصصة لزوار الأربعين

قال وزير الداخلية احمد وحيدي لدى تفقده منفذ "ريمدان" الحدودي حيث يتردد عليه الزوار الباكستيون للذهاب الى العراق للمشاركة في مراسم الاربعين، قال ان مشكلة خاصة لم تحدث لحد الان في اي من المنافذ الحدودية الستة المخصصة لزوار الاربعين.

واضاف ان حدود ريمدان هي النقطة الحدودية الايرانية مع باكستان وهي احد مظاهر وحدتنا. الكل هنا يعملون من اجل راحة ورفاهية زوار الاربعين.

واوضح ان الاخوة من الشيعة واهل السنة يعملون في هذا المنفذ الحدودي وهم رمز لحب أبي عبد الله الحسين (ع).

وقال وزير الداخلية لدينا 6 منافذ حدودية للخروج من ايران، ولم تحدث مشكلة خاصة في اي منها لحد الان.