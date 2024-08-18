١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٥:١٢

بالصور...حركة الزوار الاربعين الحسيني من انحاء ايران بعدسة وكالة مهر

يمكنكم في هذا التقرير مشاهدة صور مختارة لأربعين الحسيني لعام 1446هـ من كافة أنحاء إيران.

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