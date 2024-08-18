مالتي مدیا الصور ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٥:١٢ Download photos بالصور...حركة الزوار الاربعين الحسيني من انحاء ايران بعدسة وكالة مهر يمكنكم في هذا التقرير مشاهدة صور مختارة لأربعين الحسيني لعام 1446هـ من كافة أنحاء إيران. سمات زيارة الاربعين الاربعين الحسيني الامام الحسيني ايران محتوى ذات صلة تقرير مصور...وصول زوار الاربعين الحسيني الى النجف الاشرف وصول 16 ألفاً و538 زائراً باكستانياً للمشاركة في مسيرة الأربعين إلى إيران المتحدث باسم وزارة الصحة العراقیة: لم نسجل أي إصابة بجدري القدرة حتى الآن الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية
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