الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاحد، استدعاء القائم باعمال سفارة المملكة المتحدة في العراق بدلا من السفير لتواجده خارج العراق، وذلك على خلفية التصريحات التي ادلى بها السفير ستيفن هيتشن قبل أيام حول الامن العراقي والجماعات المسلحة.

وقالت الوزارة في بيان انها استدعت اليوم الاحد القائم باعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد روث كوفيردال وذلك بسبب تواجد السفير خارج العراق، وسلمتها مذكرة احتجاج اثر التصريحات التي ادلى بها السفير ستيفن هيتشن والتي مست الشأن الأمني والسياسي بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق".

وأضافت ان "الوزارة عدت ذلك تدخلا بالشأن الداخلي وخروجا عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير".

وكان السفير البريطاني قد قال في تصريحات صحفية، ان الوضع الأمني في العراق أفضل من السابق بـ 100 مرة، لكن هناك تهديدات على البريطانيين، وأنا شخصياً أتعرض لتهديدات، إذ أن هناك بعض المجاميع المسلحة لا تحبّنا"، مشيرا الى انه لهذا السبب من الصعب أن أشجع أقاربي على زيارة العراق في ظل التهديدات الانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المنفلتة".

/انتهى/