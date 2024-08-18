  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٥ م

وصول 16 ألفاً و538 زائراً باكستانياً للمشاركة في مسيرة الأربعين إلى إيران

وصول 16 ألفاً و538 زائراً باكستانياً للمشاركة في مسيرة الأربعين إلى إيران

أعلنت الجمارك الإيرانية أنه تم الانتهاء من الإجراءات الجمركية لدخول 16538 زائراً باكستانياً من جمارك ميرجاوه وريمدان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن زوار الأربعين الباكستانيين الذين يعتزمون السفر براً إلى العتبات يدخلون إيران عبر ميرجاوه ثم يسافرون إلى العراق من حدود الشلامجة.

وأعلنت الجمارك الإيرانية عن استكمال الإجراءات الجمركية لدخول 16538 زائراً باكستانياً من جمارك ميرجاوه وريمدان خلال الأسبوع الماضي.

وقال محمد علي خاشي مشرف جمرك محافظة سيستان وبلوشستان في هذا الصدد: تم خلال هذه الفترة الانتهاء من الإجراءات الجمركية لدخول 6058 زائراً باكستانياً عبر جمارك ريمدان وإجراءات دخول 10480 زائراً من باكستان في جمرك ميرجاوه.

/انتهى/

رمز الخبر 1947604

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات