وصول 16 ألفاً و538 زائراً باكستانياً للمشاركة في مسيرة الأربعين إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن زوار الأربعين الباكستانيين الذين يعتزمون السفر براً إلى العتبات يدخلون إيران عبر ميرجاوه ثم يسافرون إلى العراق من حدود الشلامجة.

وأعلنت الجمارك الإيرانية عن استكمال الإجراءات الجمركية لدخول 16538 زائراً باكستانياً من جمارك ميرجاوه وريمدان خلال الأسبوع الماضي.

وقال محمد علي خاشي مشرف جمرك محافظة سيستان وبلوشستان في هذا الصدد: تم خلال هذه الفترة الانتهاء من الإجراءات الجمركية لدخول 6058 زائراً باكستانياً عبر جمارك ريمدان وإجراءات دخول 10480 زائراً من باكستان في جمرك ميرجاوه.

/انتهى/